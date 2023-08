Matteo Diamante fa “imbestialire” i Donnalisi dopo aver espresso il suo punto di vista sulla fine della relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e l’impossibilità, secondo lui, che la coppia possa tornare insieme.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, rispondendo su Twitter, ha parlato dei Donnalisi i maniera piuttosto veemente, facendo letteralmente imbestialire i fan di Edoardo e Antonella:

Remate in un fiume che non esiste nemmeno più! Almeno prima era un fiume pieno di merd*, ma si è essiccata pure quella e voi vedete ancora l’acqua e date la colpa al fato…

Dal momento in cui i fan tossici insultano me in maniera pesante, nonostante ve lo abbiano detto loro lo ribadisco io, visto che la cosa sta toccando me e a voi in testa non entra: IN COSA STATE ANCORA SPERANDO SE MANCO CI SONO RIUSCITO IO?

Matteo è stato particolarmente “colorito”, tuttavia comprendo la sua reazione (ma non la condivido) vista la mole pazzesca di insulti (gratuiti) che ha ricevuto in questo periodo.

Se volete sapere la mia opinione, anch’io sono fermamente convinta che Edoardo e Antonella non torneranno insieme.

Successivamente Diamante ha fatto delle precisazioni:

Quando è troppo è troppo, perciò mi libero: Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a FILICUDI, ma direi che è palese che NON CI SARÀ MAI PIÙ NIENTE. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io cazzate non ne dico.

(al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti.

NON C’È MARGINE DI RITORNO ( non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ha detto, più di così come fate a non accettarlo?).

HO SPERATO ALMENO IN UNA LORO AMICIZIA, MA DA AMICO DI ENTRAMBI, SPERO PERÒ CHE VADANO PER LA LORO STRADA DA SOLI, PER LA LORO SALUTE E IL LORO BENE.

SE LI VEDO FELICI COSÌ, SONO FELICE ANCHE IO.

Con i vostri insulti inutili e con i miei percul*, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente.