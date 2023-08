Antonella Fiordelisi lancia una frecciatina a Camilla Ghini? La migliore amica di Edoardo Donnamaria, secondo gli internauti, avrebbe lanciato una stoccata alla ex concorrente del Grande Fratello Vip mentre conduceva il suo programma in radio.

L’amica di Edoardo Donnamaria lancia una frecciatina ad Antonella Fiordelisi

Proprio per questo motivo Antonella Fiordelisi avrebbe risposto alla frecciatina con un post condiviso sul suo canale broadcast di Instagram, tirando in ballo una “misteriosa” C.:

Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli. Sorridi di più e sii felice di quello che fai.

Personalmente non so cos’abbia detto Camilla ma scrivere (da donna) ad un’altra donna: “Non sei abbastanza” è la cosa più triste che io abbia letto.

Secondo i colleghi di Novella 2000, Camilla Ghini avrebbe fatto intendere in radio che Edoardo Donnamaria starebbe mandando messaggi ad un’altra persona.

Edoardo è single: cosa ci sarebbe di male se stesse sentendo un’altra ragazza?

Non contenta la Fiordelisi ha lanciato una frecciatina pure all’ex rispondendo a questo tweet: cosa ne pensate?