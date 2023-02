Grande lutto per l’amato attore Lino Banfi: è morta l’adorata moglie Lucia Zagaria. La donna, malata da tempo, aveva 85 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Rosanna Banfi via social. Proprio l’attrice, concorrente nella passata edizione di Ballando con le Stelle, aveva spesso avuto modo di ricordare la mamma e la sua battaglia.

E’ morta la moglie di Lino Banfi

La signora Lucia, amata moglie di Lino Banfi, da tempo era malata di Alzheimer. Nell’annunciare la morte, la figlia Rosanna ha postato una foto della madre da giovane scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Tra Lucia e Lino Banfi c’era un legame profondo. Sposati da 60 anni, una vita vissuta insieme, Lino Banfi aveva raccontato, ospite di Verissimo: “Mia moglie, in questo periodo, mi fa delle domande particolari. Qualche giorno fa mi ha detto ‘senti Lino, non è che possiamo trovare il sistema di morire assieme? Perché, se muori prima tu, io non ce la faccio’…”.

L’attore aveva parlato della malattia della moglie in una lettera:

Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita. Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi.

Noi di Blogtivvu.com ci uniamo al dolore della famiglia Banfi. A Lino e Rosanna il nostro abbraccio più sincero.