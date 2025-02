Donato e la figlia America a C’è posta per te, cosa è successo? La Vodafone commenta (ma non è come sembra)

La puntata del 1° febbraio 2025 di C’è Posta per Te ha lasciato il pubblico senza fiato. America, accompagnata dal marito Gennaro, ha deciso di rivolgersi al celebre programma condotto da Maria De Filippi per cercare di ricucire un rapporto spezzato da ben sette anni con suo padre Donato. Una frattura profonda che, secondo la giovane, sarebbe stata causata dalla nuova moglie di lui, Mirella.

America e Donato a C’è posta per te: la storia

“Da quando è entrata Mirella nella tua vita, è cambiato tutto. Tu sei cambiato verso di noi“, ha dichiarato America con le lacrime agli occhi. Il dolore della separazione e il desiderio di riconciliazione erano palpabili, ma Donato si è mostrato fermo nella sua posizione, sottolineando come la mancanza di rispetto e vecchie ferite non siano facili da dimenticare.

Durante l’intenso confronto, America ha puntato il dito contro Mirella, colpevole, a suo dire, di aver allontanato Donato da lei. “Voglio chiederti perché non vuoi che io abbia contatti con mio padre“, ha domandato la ragazza, cercando un chiarimento che non è mai arrivato.

Il nodo della questione sembra essere legato a vecchie incomprensioni familiari e a un contratto telefonico con Vodafone che avrebbe inasprito ulteriormente i rapporti. Donato si era offerto di fare da garante per la figlia, ma da quel momento la tensione è salita alle stelle. Maria De Filippi ha cercato di far emergere la verità chiedendo direttamente a Mirella se avesse mai pronunciato parole dure contro America, come “Sei la rovina di tuo padre“. Mirella ha negato con forza: “America dice bugie. Non è vero che non voglio che la frequenti”.

Donato chiude la busta: “Mi hai ferito, non posso perdonarti”

Nonostante i numerosi tentativi di mediazione da parte di Maria De Filippi, la situazione è precipitata. Donato, visibilmente emozionato ma inflessibile, ha ribadito la sua posizione: “Mi hai ferito, la mia ferita è profonda e lunga, non è facile. Sono rimasto deluso, devi rispettare mia moglie”.

Mirella, nel frattempo, ha accusato America di essere una fonte costante di conflitti: “Non ci ha mai rispettati, è gelosa, mi ha aggredita e offesa. Si metteva in mezzo”. Donato ha aggiunto che questa tensione ha persino messo a rischio il suo matrimonio: “Abbiamo rischiato di separarci“.

Alla domanda finale di Maria De Filippi, “Possiamo fare pace?”, Donato ha risposto senza esitazioni: “Punto interrogativo, per me è difficile. Non voglio dividermi da mia moglie. Devo fare una scelta tra lei e Mirella”. E la scelta è stata fatta in diretta, davanti a milioni di telespettatori: Donato ha chiuso la busta, rifiutando ogni possibilità di riconciliazione.

Il retroscena di Vodafone

Il pubblico è rimasto spiazzato dalla decisione di Donato. Ma dietro la storia di punta della puntata di C’è posta per te, c’è anche un curioso retroscena.

Vodafone, nel corso della storia, avrebbe replicato su X con un messaggio spiazzante subito ripreso da molti profili social:

Noi desideriamo confermare che purtroppo la bolletta di 400 euro non è stata ancora pagata.

Sebbene in tanti utenti abbiano creduto al tweet, possiamo confermarvi che si tratta di un fake. Basta dare uno sguardo non solo al profilo ufficiale (dove il tweet incriminato non è presente) dell’azienda ma anche al nome del profilo, differente rispetto a quello reale.