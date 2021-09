Dayane Mello è in isolamento fino all’8 settembre. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, chiusa in albergo in attesa di iniziare un nuovo reality, non ha preso bene le critiche della rete nei confronti dell’amica Soleil Sorge e, anche per questo motivo, ha deciso di commentare alcune pagine fan parlando pure di Tommaso Zorzi.

Dayane Mello attacca Tommaso Zorzi dopo il GF Vip? Spuntano dei commenti sospetti

Un po’ per noia (in hotel Dayane ha a disposizione solamente il suo telefono) e un po’ per la delusione di aver letto molte critiche nei confronti della sua amica Soleil Sorge, la Mello ha deciso di rispondere ad alcuni commenti social, finendo in tendenza su Twitter al primo post per delle risposte particolarmente forti.

Dayane Mello ha veramente il dente avvelenato nei confronti di Tommaso Zorzi oppure la spiegazione è un’altra? Alcuni utenti, per esempio, sono convinti che il profilo della modella sia stato hackerato.

Ecco cosa si legge su Twitter

DAYANE CHE PERCULA LE FANPAGE DI ZENGA VI PREGO pic.twitter.com/NcLioRVH50 — giù🍷 (@sonopoliedrica) September 4, 2021

Sto malissimooooo Semplicemente Dayane Mello👑 pic.twitter.com/5xuylCDQBY — Anna (@Anna230260) September 4, 2021

Dayane, Tommaso anche quando dormiva creava dinamiche.

Tu hai solo giocato sulla pelle delle persone se proprio vogliamo dirla tutta, nonostante ti siano state vicino in un momento critico. — Abyss🌈🍒 (@Lunetta_abyss) September 4, 2021

DAYANE È LETTERALMENTE IMPAZZITA MI STO SENTENDO MALE pic.twitter.com/oifLxKAYNx — feds (@brookesbelIarke) September 4, 2021

La pagina ufficiale che presenta i nuovi concorrenti, Alfonso che si improvvisa portiere e centometrista, la Casa restaurata, ma le dinamiche del Gfvip 5 ancora più vive che mai, come quando Pippo Baudo non riusciva a far scendere Louis Armstrong dal palco di Sanremo pic.twitter.com/mdWrvzuNvC — Paola. (@Iperborea_) September 4, 2021

(Non litigate per queste cose, avevamo un patto, ci eravamo giurati di non farlo più e di vivere ogni nuova dinamica con leggerezza!!!! Tanto, conoscendo Dayane, domani minimo condividerà una foto Zormello scrivendo “Affonsu, che saudade, estanca delle liti, ciao Tommy 🙏❤️”) — Paola. (@Iperborea_) September 4, 2021

Vi do una bella notizia: Dayane resterà chiusa in albergo con il cellulare come unica distrazione fino all’8 settembre. Oggi è il 4. Fatevi il segno della croce — The scientist 🐘 (@WarningSign42) September 4, 2021

#dayane raga la pagina tommasozorzifanpage1 sono io e secondo me non è stata dayane a rispondermi le hanno rubato account #mellos — Giusy Zambuco (Queen Solaria) (@ZambucoGiusy) September 4, 2021