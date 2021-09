Soleil Sorge al Grande Fratello Vip promette già di creare scompiglio. Dopo l’ufficializzazione di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, anche la ex corteggiatrice di Uomini e Donne entrerà nella Casa più spiata d’Italia dal prossimo 13 settembre.

Dayane Mello commenta Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Tra coloro che hanno commentato l’ingresso di Soleil nella Casa compare anche Dayane Mello, ex concorrente della scorsa edizione e sua amica:

Il mio amore grande, sarà la rivelazione di questo programma. Non ci sarà una uguale a lei! Ti amo con tutto il mio cuore.

Queste le parole che Dayane ha dedicato alla sua carissima amica.

La Mello ha anche risposto ad un utente che si lamentava della presenza di Soleil Sorge, prendendone nuovamente le difese.

Soleil Sorge è un vero personaggio di rottura e non lascerà indifferenti. Ho letto numerose critiche sul suo ingresso nella Casa e alcuni influencer hanno anche puntato il dito sull’utilità del suo personaggio.

Amici, con tutto l’affetto, dite quello che vi pare che non accusate Soleil di non essere in grado di creare polemiche in maniera divina.

Litigherà con tutta la Casa (cameraman e autori compresi) e finirà in nomination per il 90% del suo percorso.