Dopo la condivisione delle anticipazioni di domani sera, gli amici di Twitter si sono “scatenati” portando in tendenza un hashtag che riguarda la talentuosa Giulia Stabile, potenziale vincitrice del circuito danza di Amici 20.

“Dateci Giulia Stabile”, l’appello dei fan di Amici 20

“Dateci Giulia Stabile” è finito in tendenza su Twitter proprio perché la ballerina, domani sera, non si esibirà quanto i fan vorrebbero: per quale motivo?

Giulia è un avversario molto temuto e, proprio per questo motivo, le sue esibizioni sarebbero sempre “centellinate”. Ogni volta che la giovane danzatrice balla, però, oggettivamente incanta tutti: pubblico in studio ed anche da casa.

Nelle ultime ore, intanto, Giulia Stabile si è portata a casa un altro glorioso riconoscimento: ballerà davanti a Carla Fracci.

Ed infatti Kledi Kadiu durante il daytime è stato chiamato a giudicare i ballerini e solamente uno di loro avrebbe potuto prendere parte ad un evento con protagonista la celebre étoile.

Al secondo posto si è classificato Samuele Barbetta e al terzo Alessandro Cavallo. In ultimo, Serena Marchese ha agguantato la quarta posizione.