Le prime anticipazioni sul serale di Amici 20 che andrà in onda sabato con la sua sesta puntata, ci rivelano degli spoiler croccanti in merito all’eliminato, ecco tutte le informazioni a seguire.

Ballottaggio: Deddy Vs Raffaele

(eliminato Raffaele, notizia confermata!)

I due allievi hanno cantato i loro inediti: per Deddy il cielo contro mano e la prima estate, invece per Raffaele “Tasto Reset”e “Focu meu”. Al ballottaggio anche Samuele ma è stato salvato per primo.

Tra le altre informazioni sulla gara, scopriamo:

Hanno iniziato Arisa e Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vincono questi ultimi e hanno il boccino fino alla fine.

Ospiti: Nino Frassica e Annalisa

Classifica Tim: 1^ Giulia

Le Manche

1. Arisa- Cuccarini Vs. Zerbi- Celentano

2. Zerbi Celentano Vs Peparini-Pettinelli

3. Zerbi Celentano Vs Arisa-Cuccarini

1^ Manche

Tancredi vs Sangiovanni – Punto Sangiovanni

Guanto di sfida: Alessandro Vs Serena voluto dalla Cuccarini – vince Alessandro

Raffaele Vs Deddy – Punto Deddy

2^ Manche

Aka7even con il nuovo inedito Vs Serena – Primo punto di Aka, felicissimo

Samuele e Giulia Vs Sangiovanni – Punto a Sangiovanni, l’attenzione era nuovamente tutta su Giulia

Aka7even vs Deddy – Punto Deddy

Gli intoccabili al ballotaggio.

Giulia ha ballato un pezzo stupendo “Beautiful”

3^ Manche

Sangiovanni vs Alessandro – Punto Alessandro

Tancredi vs Serena – Punto Serena

Alessandro con Arisa vs Deddy – Punto Alessandro