Daniele Dal Moro fa pace con una ex concorrente del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

Daniele Dal Moro dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip è tornato sui social ed è anche particolarmente attivo. Oltre a condividere su Instagram partecipa alle Room di Twitter e parla volentieri di Oriana Marzoli (anche se i fan stanno incominciando a “proteggerli” dai blog ed i siti di gossip come se per sei mesi non fossero stati ripresi h24…).

Daniele Dal Moro svela di aver fatto pace con una ex vippona

Dopo aver detto che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme ad Oriana Marzoli piuttosto che con Edoardo Tavassi, l’ira veneta si è acquietata anche con Elenoire Ferruzzi.

Nonostante la Ferruzzi abbia detto peste e corna di Daniele mentre si trovava ancora dentro la Casa del GF Vip, una volta fuori le cose sarebbero cambiate, come da lui stesso dichiarato durante una Room di Twitter:

Siamo stati due minuti, un minuto e mezzo al telefono, “scusa ora basta, lo sai che ti voglio bene”. Ma lo sapevo chiaramente. Alla fine è buona. Non è una cattiva persona, è che ha questo modo di fare.

Daniele, a questo punto, aspetta di ritrovarsi anche con Oriana nella speranza che la loro frequentazione vada bene che vedo il fandom già bello agguerrito (e poi vi lamentate dei Donnalisi…).