Guendalina Canessa ha commentato Daniele Dal Moro criticandolo e, per tutta risposta, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è “vendicato” pubblicando un audio dove l’influencer chiede al veneto di uscire con una sua amica.

Daniele Dal Moro pubblica audio privato di Guendalina Canessa e poi la insulta

“Senti ma, non ti va di scrivere a quella mia amica fig* che ti volevo presentare che così magari ci bevi una cosa insieme. Poi vedi… se non ti piace, niente. Vuoi che ti mando il suo profilo Instagram così magari le scrivi lì? Boh, vedi tu… io te la mando. So che lei è a Milano e dovevo anche vederla ma non sono riuscita”, afferma Guendalina nel suo audio condiviso da Daniele Dal Moro.

Per tutta risposta proprio l’ex gieffino ha anche aggiunto:

Canessa ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchetaggio (anche per le tue “amiche”) della quale tu, come ben risaputo, sei pioniera senza rompere il cazz* a chi non ti cag*! Tieni sti dieci euro.

Amedeo Venza ha aggiunto:

Ho sentito Guendalina Canessa e mi ha detto che quell’audio è di quattro anni fa e non ho motivo per non crederci. Fratello mio stai messo malaccio… poi voglio dire, accusa Guendalina di ‘markettaggio’: la fidanzata no? Ok!

