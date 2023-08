Vi ricordate il gossip surreale sulla famosa coppia che avrebbe chiesto al suo fandom una cucina da 13mila euro in regalo? Secondo un insider di Deianira, alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip avrebbero avanzato questa richiesta e, alcune persone avevano pensato si potesse trattare di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

A distanza di alcuni mesi da questo gossip surreale, proprio Edoardo Tavassi ha voluto fare delle precisazioni e ci ha scherzato tramite il box delle domande su Instagram: “Quando vi arriva la cucina da 13 mila Euro?”, gli ha chiesto un utente.

Pronta l’ironica risposta di Tavassi:

Pensa se arriva sta cucina da 13 mila curo adesso col Corriere Amazon a Roma, mentre io sono qua in Sicilia come mi rode il cu** Ma io voglio sapere, a me questa storia mi fa volare, ma se io ho la casa in affitto di 50 mq e mi prendo la cucina da 13 mila? Dove ca*** la metto la cucina da 13 mila euro? In terrazzo? lo non so se è più stupido chi ha inventato questa storia o quelli che ci credono.