Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show. Nonostante Carlo Conti avesse già diramato la lista ufficiale, l’ex suora non sarà nel cast di concorrenti della nuova edizione del programma di Rai1.

Perché Cristina Scuccia non parteciperà a Tale e Quale Show? Se inizialmente i gossippari avevano parlato di una richiesta di cachet troppo elevata, a togliere ogni dubbio ci ha pensato il settimanale DiPiù:

L’ex ‘naufraga’ avrebbe richiesto espressamente “di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorire in qualche modo rispetto ad altri concorrenti.