Cristina Quaranta “smonta” Ginevra e Antonino: il video che fa discutere

Cristina Quaranta, in diretta su Instagram (così come trovate nel nostro video in chiusura dell’articolo), ha visibilmente cambiato idea sulla possibilità di un “futuro” amoroso tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese fuori dal Grande Fratello Vip.

All’interno della Casa erano molto affini ma Ginevra è fidanzata e Antonino è libero e può fare quello che vuole, anche mettersi sotto le coperte con Giale. Lei sta vivendo un matrimonio libero e, evidentemente, se non dà fastidio al marito che questa vada ad intrufolarsi nel letto di un altro uomo…

Il cuore di Antonino non batte per nessuna se non per una che si chiama Luna Marì. Spero di essere stata chiara una volta per tutte.

Non ditemi che sono incoerente perchè oggi ho rilasciato un’intervista su Chi dicendo che tra loro non succederà nulla tra di loro perché so che le cose cambiano e sono cambiate. L’ho visto solo io quello che fa Antonino con Giaele sotto le coperte? Cazz* loro, lui è single e può fare quello che vuole. Giale vive un amore libero con il marito. Se anche Giale avesse fatto qualcosa con Antonino, ma ben venga, se va bene a loro va bene anche a me. A me cosa interessa? Non m’interessa nulla!