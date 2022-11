Cristina Quaranta sostiene di non avere alcuna colpa nei confronti di Marco Bellavia. Anzi, intervistata da Casa Pipol, pretende le scuse dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che, nel frattempo, ha ritrovato la sua Pamela Prati fuori dalla Casa.

Ma la sua depressione è già finita? E’ durata solamente due settimane? Lui è entrato nella Casa ed aveva dei problemi. Nel mio caso, il caro Marco Bellavia mi deve delle scuse. Noi siamo stati delle merd* e mi sono presa la responsabilità di dire una cosa che in realtà non pensavo.

Io non ho fatto bullismo a Marco ma ho ricevuto aggressività da parte sua. Non ho reagito perché sapete che non stava bene.

In studio non mi sono fatta salutare, deve chiedermi scusa. Lui ha cercato di toccarmi prima della puntata, come se volesse una rassicurazione ma vorrei che lui chiedesse scusa.

Se chiede scusa forse possiamo diventare amici e farci una foto insieme, aspetto le sue scuse ha sbagliato lui. Io non l’ho bullizzato e anche lui può dirlo.