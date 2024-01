Luca Argentero ha sposato l’attrice e doppiatrice Myriam Catania nel 2009. Tuttavia, dopo sette anni di matrimonio, la coppia si è separata. Nel 2015 il torinese ha incontrato l’attrice Cristina Marino che, successivamente è diventata sua moglie ed hanno avuto due figli.

Cristina Marino, Nina e Noè: moglie e figli di Luca Argentero

Cristina Marino, originaria di Milano, è nata nel 1991 da un padre siciliano e una madre pugliese. Lavora come attrice e modella.

Luca e Cristina hanno avuto una figlia, Nina Speranza, nata nel 202045. Nel 2021, la coppia si è sposata a Città della Pieve, dove vivono attualmente.

Il 17 febbraio del 2023 è nato anche Noè Roberto, il secondo figlio della coppia.

La carriera dell’attore

Luca Argentero ha raggiunto la fama nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello.

Da allora, la sua carriera è decollata e ha recitato in numerosi film e serie televisive di successo. Nel 2020, ha ricevuto una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista di commedia per il film “Brave ragazze”.

“Grande Fratello? Ecco chi mi ha fatto entrare”, il retroscena di Argentero

In una lunga e dettagliata intervista rilasciata al Corriere della Sera, Luca Argentero ha fatto una retrospettiva sulla sua carriera iniziata nel lontano 2003. Durante la chiacchierata con la stampa, ha condiviso un retroscena finora sconosciuto: il suo ingresso al Grande Fratello.

Nel particolare, sua cugina è Alessia Ventura, un volto noto per essere stato una delle mitiche letterine di Passaparola. È grazie al suo aiuto che Luca Argentero ha avuto l’opportunità di partecipare ai provini per il Grande Fratello.

In quel periodo, il programma era condotto da Barbara d’Urso:

Mia cugina, Alessia Ventura, che già lavorava a Mediaset, mi procurò il numero giusto. Non ho fatto la fila in strada tra cinquemila concorrenti, ma i provini sì.

Due anni dopo, Luca Argentero ha inaugurato una prolifica carriera nell’ambito della recitazione, debuttando nella serie televisiva “Carabinieri” e raggiungendo il culmine della sua notorietà grazie alla collaborazione con il regista Ferzan Özpetek nel film “Saturno contro”:

Come l’attore stesso ha rivelato, il suo percorso nel mondo del cinema è nato in modo univoco e diretto grazie alla sua esperienza nel talent show televisivo:

Mi scelsero perché in quel momento, dopo il GF, ero molto popolare. Mi rivedo com’ero allora, un ragazzo inesperto, che faceva fatica a parlare, con la voce strozzata dall’insicurezza.