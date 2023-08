Problemi in vista anche per Cristian di Uomini e Donne? Dopo Brando anche il nuovo tronista starebbe ancora frequentando la sua ex fidanzata, almeno secondo le segnalazioni ricevute da Deianira.

Cristian, il nuovo tronista di Uomini e Donne frequenta ancora la sua ex fidanzata?

Ciao, io conosco il nuovo tronista Cristian e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà.

La gola profonda avrebbe anche allegato una foto scattata ad agosto, così come ha confermato pure la gossippara di Instagram.

Proprio Deianira, ha riferito pure che Brando, per via delle segnalazioni, sarebbe già stato cacciato da Uomini e Donne: sarà vero? Se così fosse entrambi i tronisti rischierebbero di durare in studio…