Costanzo difende Soleil Sorge dalle critiche: “Ha esperienza da vendere!”

Maurizio Costanzo, tra le pagine di Nuovo, ha espresso il suo parere su Soleil Sorge, rispondendo ad una lettrice che si chiedeva il perché del successo dell’influencer tanto da chiamarla all’Isola dei Famosi una seconda volta.

“E’ considerata inspiegabilmente un nuovo fenomeno. Basta così poco per fare Tv?”, si è domandata la signora tra le pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti.

Pronta la replica di Costanzo:

Soleil ha esperienza da vendere nei reality. Non ha né arte né parte? Scusi, signora ma non la seguo… L’Isola dei Famosi mica è Porta a Porta! La Blasi ha fatto bene a chiamarla.

D’accordo con Maurizio Costanzo.

Soleil, così come Vera Gemma, hanno portato all’Isola quel momento “pepato” e goliardico che ci voleva (nonostante questa edizione sia una vera bomba a prescindere dagli interventi esterni).

Cioè io ieri tra lavoro ed università non sono riuscita a fare un ordine #stateofsoleil e voi avete mandato già tutto Sold Out.. #SoleArmy pic.twitter.com/BRQw7CsLf7

Stamattina ancora in tendenza STATE OF SOLEIL 💕🌞💕 avanti tutta 🌞💪🌞 @Soleil_stasi #solearmy #stateofsoleil pic.twitter.com/hIDTrRNgKN

Può succedere di tutto ma io lotterò sempre per lei e perché lei realizzi ogni suo desiderio e progetto e, in generale, per la sua felicità.

Sono così fiera di essere sua fan e così onorata di poterla supportare e sostenere.

Ad maiora sempre 💘

STATE OF SOLEIL #SoleArmy pic.twitter.com/4HT1a8Xg8l

— Esagerata 😎 (@Esagerataxxx) June 13, 2022