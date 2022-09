Cosa indossare con le decollete rosa? Scopri 3 idee di outfit

Le decollete rosa sono eccezionali calzature che piacciono praticamente a tutte. Possono essere di un rosa più chiaro o più scuro, ma in ogni caso possono donare un valore aggiunto al look. Andiamo a vedere come scegliere il modello ideale e a scoprire tre outfit da provare.

Come si può ben immaginare, le decollete rosa non sono tutte uguali. Le varie tonalità fanno la differenza, così come la dimensione del tacco. Per quanto riguarda il colore abbiamo a disposizione tantissime sfumature. Durante la scelta sarà opportuno considerare che quelle più chiare, ad esempio color cipria o rosa pastello, possono essere abbinate con più facilità, proprio come quelle beige. Sono ottime con i look casual e anche per completare gli outfit più eleganti. Quelle fucsia sono più eccentriche e meno versatili per quanto riguarda gli abbinamenti. Pertanto è sempre opportuno fare una scelta considerando questi dettagli.

Anche per quanto riguarda il tacco c’è l’imbarazzo della scelta. In questo caso bisogna pensare che le decollete più alte possono essere un po’ più impegnative da indossare. Tuttavia, con un po’ di pratica si può risolvere il problema, nonché slanciare il proprio fisico e far apparire le gambe molto più affusolate e snelle. Si possono trovare tantissimi modelli di decollete rosa, per tutti i gusti e le esigenze, direttamente su questa pagina: https://www.escarpe.it/decollete-rosa. Detto questo, andiamo a scoprire quali sono i tre outfit da provare.

Una prima soluzione? Un look sbarazzino per tutti i giorni

Che siano decollete rosa chiaro o rosa fucsia, esiste sempre l’abito perfetto da abbinare. Per far spiccare le calzature e slanciare le gambe, è consigliabile prediligerne uno corto, stretto in vita e con una gonna ampia o con le balze. Per le scarpe rosa chiaro consigliamo un abito primaverile a fantasia floreale oppure di un colore pastello, da indossare senza calze.

Le decollete fucsia o di tonalità simili si abbinano bene anche ai collant e possono essere indossate in abbinamento ad abiti di un tono acceso o nero. Per completare l’outfit, in entrambi i casi, si potrà usare una pochette o una tracollina in tono con il vestito.

Il secondo outfit con le decollete rosa? Un look elegante

Le scarpe con il tacco possono rivelarsi perfette per donare un valore aggiunto ai look più eleganti: blazer e pantaloni lunghi o corti si abbinano divinamente alle decollete rosa. Per i modelli dal tono più chiaro suggeriamo l’abbinamento ai colori pastello, ma anche al nero. In quest’ultimo caso, la calzatura renderà l’outfit ancora più raffinato. Per le decollete di un rosa più scuro o acceso come il fucsia saranno ottimi i completi total black. Anche questi outfit potranno essere completati con una pochette o una tracollina in tono con il set da due pezzi.

Un outfit casual? Perché no!

Infine non può mancare l’outfit casual che grazie alle decollete rosa diventa a dir poco chic. In questo caso quello che serve è un bel paio di jeans skinny o baggy a seconda dei propri gusti. L’outfit potrà essere completato con una t-shirt semplice o con un body scollato e con un blazer della stessa tonalità delle scarpe. La borsa? Una tote bag o un bauletto si rivelerà la scelta perfetta.

Decollete rosa: la regola d’oro da non dimenticare

Quando si sceglie di indossare le decollete rosa, è sempre una buona idea tenere a mente questa regola. Va bene accostare un rosa chiaro con un altro rosa chiaro, ma è meglio non usare un fucsia accanto ad un rosa più delicato. Il fucsia si abbina perfettamente al nero, al bianco e ai toni più accesi. In fondo, quando si tratta di moda, l’occhio vuole sempre la sua parte… non dimentichiamocelo!