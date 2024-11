Cosa era successo tra Selvaggia Lucarelli e Elettra Lamborghini? Attese scintille a Ballando con le Stelle

Stasera, sabato 16 novembre 2024, la nuova puntata di Ballando con le Stelle sarà sotto i riflettori per uno degli incontri più attesi della stagione televisiva. Per la prima volta, Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini condivideranno lo stesso studio, alimentando l’attesa di un possibile confronto dopo anni di polemiche e frecciatine via social.

Il passato burrascoso tra Selvaggia Lucarelli ed Elettra Lamborghini

Il rapporto tra le due celebrità non è mai stato idilliaco. Tutto è iniziato con alcuni tweet pungenti di Selvaggia Lucarelli, che criticavano il look e le scelte artistiche di Elettra Lamborghini. La tensione si è acuita durante l’episodio di Domenica In, post-Sanremo, quando Elettra, già pronta per partecipare alla trasmissione, avrebbe deciso di lasciare lo studio dopo aver scoperto che Selvaggia era presente.

Lucarelli non si è trattenuta nel commentare l’accaduto: “Ci si confronta con i giornalisti. Fare i capricci non è sufficiente: serve talento, e nel suo caso non c’è”. Parole che hanno acceso ulteriormente il dibattito sui social.

Ora Elettra Lamborghini sarà ospite speciale come “ballerina per una notte” a Ballando con le Stelle. L’attesa è alle stelle per scoprire se le due protagoniste si confronteranno in diretta, regalando al pubblico momenti di atteso spettacolo. Milly Carlucci, impeccabile padrona di casa, saprà gestire la situazione, ma gli spettatori non vedono l’ora di scoprire se le frecciatine si trasformeranno in un vero e proprio scontro televisivo.

La puntata di sabato si preannuncia quindi imperdibile, tra performance artistiche, colpi di scena e una dose di polemica che renderà l’appuntamento uno dei più seguiti della stagione.