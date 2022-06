Grandi emozioni e divertimento per i finalisti e il vincitore dell’Isola dei Famosi. Dopo la diretta su Canale 5 con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, i naufraghi e Alvin hanno festeggiato tutti insieme.

Cosa è successo dopo l’Isola dei Famosi? Spuntano i video

Oltre a bere qualche bicchiere e assistere ai fuochi d’artificio, i naufraghi dell’Isola hanno ripreso in mano i loro cellulari postando le primissime emozioni e ringraziando il reality per la meravigliosa esperienza.

Dopo i festeggiamenti gli ex concorrenti hanno raggiunto l’aeroporto per tornare in Italia e, proprio da alcune ore, il silenzio social di tutti quanti lascia ipotizzare il loro viaggio verso casa.

Nel frattempo, molti di loro hanno ripreso in mano i telefoni e, tra ringraziamenti speciali e riprese inedite, ci hanno anche regalato i primi movimenti social.

Marialaura De Vitis e Luca Daffrè si seguono sui social così come Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: come proseguiranno le cose una volta tornati in Italia? Non ci resta che attendere…