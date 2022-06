Edoardo Tavassi “va via come il pane”: il croccante spiffero dopo l’Isola dei Famosi

Dopo l’abbandono (forzato per via dell’incidente al ginocchio) dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato in Italia totalmente cambiato, non soltanto nel look (molto dimagrito e con i capelli rasati).

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite di Morning News in onda su Canale 5, ha svelato un retroscena sul fratello di Guendalina Tavassi, raccontando il suo grande successo con le donne dopo l’Isola:

Mi dicono da fonti sicure di Roma che Edoardo Tavassi va via come il pane. Le ragazze se lo contendono da quando è tornato in Italia. Lui ha sofferto tanto per amore. Ha avuto una storia molto travagliata con la Del Bufalo e mi ha confessato che all’epoca ha pianto tutte le sue lacrime. E’ il suo momento ed è giusto così…

E per quanto riguarda l’amicizia tra Edoardo e Nicolas Vaporidis, il giornalista non ha dubbi in merito e crede che proseguirà anche dopo il reality:

I Tavassi li conosco da tanti anni. Edoardo è un ragazzo veramente d’oro… E’ stata una fortuna per un uomo come Nicolas aver conosciuto loro.