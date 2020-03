Coronavirus, Nicola Porro positivo: salta Quarta Repubblica, le news

Anche Nicola Porro è risultato positivo al Coronavirus. E’ questa una delle ultime notizie che giunge dal mondo del giornalismo italiano. Lo annuncia Mediaset che, come scrive Il Messaggero nell’edizione online, ha deciso di procedere con la sospensione della trasmissione Quarta Repubblica da lui condotta.

Coronavirus, Nicola Porro positivo: la decisione di Mediaset

Dopo la notizia di Nicola Porro positivo al Coronavirus, inevitabilmente Mediaset ha comunicato la sospensione della trasmissione di Rete 4 e ha invitato tutti i professionisti della redazione di Quarta Repubblica a restare in isolamento domiciliare.

E’ stato seguito, dunque, lo stesso percorso intrapreso nelle passate ore per quanto riguarda la trasmissione Le Iene, nella cui redazione è stato segnalato un caso di positività al virus. Anche in questa circostanza è stato deciso di sospendere la trasmissione di Italia 1 in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Tornando al caso di Porro, dunque, a cominciare dalla puntata prevista questa sera, il programma Quarta Repubblica non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l’edizione speciale di Stasera Italia di Barbara Palombelli che andrà in onda in prima serata su Rete 4.