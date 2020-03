Giuliana De Sio è stata tra i primi personaggi noti italiani a risultare positiva al Coronavirus (cliccate qui). Dopo un precedente sfogo, l’attrice ha svelato di essere tornata a casa e di avere finalmente lasciato l’ospedale dove era ricoverata.

“Le tv mi chiedono di affacciarmi per un saluto, ma ora mi fa paura. – esordisce Giuliana De Sio – Mi sento ancora affaticata. Spero di tornare più forte di prima” ha confidato del corso di una diretta sul suo profilo ufficiale di Instagram.

L’attrice adesso sta meglio: “Come sto? L’ho superata, ora devo solo superarla mentalmente”. La malattia, aggiunge, resta “la più grande prova a cui io sia mai stata sottoposta nella mia vita”.

Giuliana De Sio ha fatto sapere anche di non avere ancora capito come ha potuto prendere il Coronavirus:

Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così. Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa. La quarantena finirà tra otto giorni.

In ultimo, la De Sio, ha raccontato quali sono stati i suoi sintomi, fino a dovere ricorrere al tampone per potere scoprire la positività al Coronavirus:

Non ho mai avuto febbre alta, sempre a 37 e mezzo. E per circa 4 giorni. Poi ho chiamato il dottore. Se all’epoca vi fosse venuta una febbricola come la mia, non vi sarebbe mai venuto in mente che poteva trattarsi di coronavirus. Un mese fa in Italia ancora non se ne parlava in questi termini, se non come di un virus che era diffuso in Cina.

La classe medica ora è oberata e a rischio. Importante è anche il ruolo di chi fa informazione. È invece brutto sentirsi inutile in questo momento. La scienza ci aiuterà.