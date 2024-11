Coppie a “rischio” ad Amici 24 e nuovi inediti: ecco quando escono, gli spoiler

Colpo di scena nella scuola di Amici 24 secondo le anticipazioni della nuova registrazione diffuse da SuperGuidaTV: Alessandra Celentano si è lasciata convincere ad accennare qualche passo di danza, tra gli applausi e i cori scatenati del pubblico. A incoraggiarla ci hanno pensato anche Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Ilan e Diego, che si sono alzati per unirsi al divertimento. Nel frattempo, i nuovi ingressi sembrano già farsi notare: i ballerini TrigNO, Nicolò e Vybes hanno accolto positivamente la nuova ballerina appena entrata, dando il via a una giornata ricca di emozioni e intrecci.

Spoiler Amici 24: le coppiette sono già a rischio?

Il clima nella scuola si fa sempre più movimentato anche per via delle dinamiche sentimentali. Le coppiette nate da poco sembrano già scricchiolare, e il pubblico si domanda cosa accadrà tra i ragazzi. Rebecca ha notato che, ogni volta che si esibiva, i ragazzi erano sempre girati verso Nicolò, segno che qualcosa potrebbe bollire in pentola.

Cuccarini e Pettinelli ai ferri corti per l’eliminazione di Luk3

Nel cuore della puntata, una nuova discussione ha infiammato lo studio tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, divise sulla questione dell’eliminazione di Luk3. La Pettinelli, utilizzando le classifiche delle puntate precedenti, ha espresso nuovamente il desiderio di eliminare o sostituire l’alunno.

La Cuccarini, però, si è opposta con forza, rinfacciando ad Anna di doversi concentrare sul suo gruppo di alunni, vista anche l’ottima prestazione di Luk3, che ha recentemente conquistato il primo posto nella gara inediti.

Nel tentativo di calmare le acque, Rudy Zerbi è intervenuto, dichiarando che per lui Luk3 merita di rimanere nella scuola, assegnandogli un incoraggiante 6. Nonostante ciò, la tensione tra le due prof non è diminuita, e i fan del programma attendono con ansia di vedere come si evolverà la situazione.

Rebecca e Alessia in difficoltà: lacrime e delusioni

Emozioni forti anche per Alessia, che è apparsa visibilmente delusa dopo essersi classificata ultima. Rebecca ha invece versato qualche lacrima per l’uscita della compagna Sienna, con cui aveva instaurato un legame speciale. Nel frattempo, l’attesa cresce per i nuovi inediti dei ragazzi, che saranno disponibili domenica a mezzanotte.

La nuova maglietta di Celentano e il supporto di Teodora

Sempre pungente, Alessandra Celentano ha sfoggiato una nuova maglietta con una scritta ironica: “Chaine chainè e non chainè per nessuno”. Durante la sfida di Ilan, invece, la determinata Teodora ha urlato un grintoso “Vamos!” per sostenere il compagno.