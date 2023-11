Claudia Pandolfi è una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Scopriamo se ha un marito e dei figli.

Claudia Pandolfi, marito, ex fidanzati e figli

La vita sentimentale di Claudia Pandolfi è stata piuttosto movimentata e ha fatto spesso parlare di sé.

Nel 1999 l’attrice ha sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, ma il matrimonio è durato solo un mese, poiché Claudia si è innamorata del conduttore e imprenditore Andrea Pezzi.

La loro relazione è finita dopo qualche anno e Claudia ha conosciuto il cantautore Roberto Angelini, con cui ha avuto il suo primo figlio, Gabriele, nato nel 2006.

Anche questa storia è terminata e nel 2014 Claudia ha iniziato una relazione con il produttore cinematografico Marco De Angelis, che è il padre del suo secondo figlio, Tito, nato nel 2016.

Claudia Pandolfi e Marco De Angelis si sono sposati in Spagna in gran segreto e in modo molto originale. L’attrice ha anche una buona relazione con i suoi ex, con cui si sente spesso e condivide l’affetto per i figli.

La storia con una donna: “Sono un po’ lesbica”

Claudia Pandolfi ha anche rivelato di aver avuto una breve relazione con una donna, di cui si era innamorata, e di essere “un po’ etero e un po’ lesbica”. L’attrice ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con la sua sessualità e di aver sempre seguito il suo cuore.