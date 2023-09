Francesco Chiofalo, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi, parlando della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il suo abito? A me sinceramente non è piaciuto per niente, sono sincero. Si vede che ha la pancia. Se si sta frequentando con calciatore del Milan? Non lo so, sinceramente non lo so”. Spazio poi, per il pensiero sulla storia con Edoardo Donnamaria:

Se me l’aspettavo che finiva con Donnamaria? Ma quella è stata una relazione televisiva. Probabilmente Antonella fuori dal programma non avrebbe mai guardato Edoardo e forse Edoardo non avrebbe mai guardato Antonella. Non penso che fossero due persone affini.

Lei si è messa nella condizione di farsi lasciare. Per stare con Antonella ci vuole una pazienza che… Guarda che lei è una persona insopportabile. Chi ci si mette! Lei adesso ha pure una brutta nomea che non è il massimo. Essere bloccata televisivamente dal gruppo Mediaset non è una gran bella cosa, eh!