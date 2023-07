Francesco Chiofalo ha risposto a ruota libera ad alcune domande su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, svelando cosa ne pensa della loro storia nata durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Cosa ne penso del fatto che Edoardo ha lasciato la mia ex Antonella? Onestamente non sono cose che mi riguardano ma dato che vedo che questa domanda me l’avete fatta in tanti vuol dire che volete sapere il mio pensiero…

Penso che il loro fidanzamento sia sempre stato molto forzato da motivi mediatici e che entrambi se si fossero conosciuti in altre circostanze non si sarebbero mai fidanzati… ci metto la mano sul fuoco.

Ho letto la dichiarazione di Edoardo e mi sono trovato totalmente d’accordo con lui. Anche se tuttavia da parte di entrambi a mio avviso in ogni loro comportamento di coppia sia tuttora molto pilotato da motivi mediatici.

Per cui sono convinto che a breve si rimetteranno insieme… magari con una bella copertina ben pagata e un grosso servizio in esclusiva su qualche settimanale.