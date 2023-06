Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati. Dopo il matrimonio segreto di Serena Rossi, anche l’influencer è andata all’altare per diventare la moglie del calciatore.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati

Per il rito religioso, la coppia ha scelto la basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa chiesa che aveva ospitato pure il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti (porterà fortuna?).

Subito dopo il sì, sposi e invitati andranno avanti con i festeggiamenti a villa Miani, struttura ubicata a Roma. Alle nozze sono previsti circa 100 invitati.

Ecco foto dell’abito e video.

Mamma e papà di Thiago

Quasi un anno fa Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono anche diventati genitori con l’arrivo di Thiago, il loro primo figlio. La scelta del nome, come da tradizione, aveva scatenato una polemica.

Gli utenti della rete iniziato a lasciare commenti sotto il post social condiviso dalla Nasti accusandola di aver copiato il nome da un’altra influencer. Sofia Crisafulli, anche lei in attesa e anche lei decisa a chiamare il figlio Thiago. La compagna di Zaccagni non aveva replicato alle accuse, ma si era limitata a rispondere alla domanda: “Chi ha scelto il nome?”. “Entrambi. La mia idea era Jordan… poi abbiamo cambiato… magari il prossimo. Ora non ricordo chi l’ha proposto, però abbiamo più o meno gli stessi gusti. E’ piaciuto subito ad entrambi”.