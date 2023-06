Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati: matrimonio segreto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati dopo 15 anni d’amore. La coppia, secondo l’indiscrezione di Diva e Donna, avrebbe celebrato un matrimonio segreto.

Dopo 15 anni d’amore l’attrice di “Mina Settembre” ha sposato il suo Davide Devenuto a Roma: la coppia si era conosciuta nel 2008 sul set di “Un posto al sole”.

In queste immagini esclusive, che fanno parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di “Diva e donna” in edicola da domani, Serena, in abito bianco e con il bouquet, e Davide fanno festa davanti alla chiesa con i loro ospiti e con il figlio Diego.