Chiara Giordano, Alessandro Leon e Francesco: chi sono l’ex moglie ed i figli di Raoul Bova prima dell’inizio della sua storia d’amore con Rocio Munoz Morales. Scopriamo tutte le curiosità della sua vita privata.

Chiara Giordano nasce in una famiglia della solida borghesia romana: sua madre è Annamaria Bernardini De Pace, famosissima avvocata divorzista, mentre suo papà, Francesco era professore di Storia del Diritto Romano.

Chiara ha anche una sorella, Francesca, a cui è molto legata:

Chiara Giordano e Raoul Bova si sono conosciuti nel 1997 quando lei aveva 23 anni e lui aveva da poco chiuso la sua storia con la collega Romina Mondello.

Sembrava quasi “scritto” nelle stelle la loro unione.

Tre anni prima, quando aveva appena vent’anni, Chiara ha raccontato di aver letto un articolo su Raoul su un giornale e di aver pensato: “Questo sarà mio marito”.

Chiara racconta di aver avuto tre inviti da ragazzi diversi. Lei scelse di raggiungere Rosita Celentano a Roma, per poi andare insieme a una festa: “Era a casa di Raoul. Io dovevo ripartire dopo quel fine settimana, e invece lui m’invitò a rimanere. Tirai fuori dal cilindro una prozia che non vedevo da una vita e senza esitazione le telefonai e lei fu felice di ospitarmi”, ha raccontato Chiara su IoDonna.

I due si sono sposati nel 2000, e hanno due figli: Alessandro Leon (nato nel 2000) e Francesco (2001).

Dopo 13 anni, però, la coppia si divide e Chiara Giordano ha raccontato tutto nel 2015:

Con il tempo le cose si sono complicate. La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato, secondo me, un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo. I genitori aiutano i figli a crescere con i fatti e non con le parole, ma soprattutto con l’onestà.

Oltre all’amatissima mamma, Chiara può contare su altri due affetti: i figli Alessandro Leon e Francesco.

Chiara adesso ha anche un nuovo compagno, il ballerino e coreografo Andrea Evangelista:

L’ho conosciuto nel mondo delle gare di ballo. – ha raccontato al Corriere della Sera – Ci sono persone che ti stanno simpatiche a prima vista. Io, in effetti, avevo avuto uomini poco solari. Fa parte del fatto che, quando sei giovane, pensi di poter sistemare tutto tu. Ora, voglio un uomo sorridente, allegro e felice come me. Rivederlo è stato proprio bello. Non sapevo quanti anni avesse, perché quando balli, comunichi con altro: sono energie che si incontrano. E la differenza di età è un peso se c’è differenza di esperienze. Ma se io parlo e tu mi capisci, non si sente.