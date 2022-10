Chi sono Sebastiana, Maria e Caterina Pireddu? Le sorelle di Pamela Prati, a differenza della showgirl e concorrente del Grande Fratello Vip, sono molto riservate e non amano stare al centro dell’attenzine.

Chi sono Sebastiana, Maria e Caterina Pireddu? Le sorelle di Pamela Prati

Nel 2019 Maria Pireddu ha rilasciato una intervista a Dagospia dove parlava della particolare situazione che stava vivendo Pamela Prati, vittima della truffa con protagonista Mark Caltagirone:

Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire.

Maria Pireddu è nata in Sardegna, più precisamente a Ozieri, in provincia di Sassari, della vita privata non si conosce pressochè nulla. Solo che ha un figlio che si chiama Claudio.

Nel 2020 Maria si è trasferita a Roma per stare accanto a Pamela Prati. Proprio la showgirl, poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva resto nota la morta di suo nipote Alessio ma non sappiamo di quale sorella fosse il figlio:

Mia sorella vivrà a stento senza di te. Non è naturale che una madre seppellisca un figlio, avevi ancora tanto da vivere… Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità.

Pamela Prati, proprio sui social, ha anche dedicato un post alla sorella Sebastiana:

Sei sempre stata al mio fianco, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che voglio rimarrà sempre lo stesso.

Pamela ha anche un’altra sorella di nome Caterina.