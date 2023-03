Nel corso di giovedì 16 marzo, su Amazon Prime Video sono uscite le puntate conclusive di Lol 3 che hanno anche decretato il vincitore della terza stagione: chi ha trionfato?

Chi ha vinto Lol 3? Il colpo di scena finale

Se non volete degli spoiler vi consiglio di non proseguire nella lettura di questo articolo. Di contro, se volete scoprire il vincitore di Lol 3, proseguite pure con la lettura.

Ad aggiudicarsi la terza stagione sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo a pari merito, regalandoci anche un colpo di scena mai visto in tre edizioni del programma condotto da Fedez e Frank Matano.

Quando è arrivata la sfida conclusiva guardarsi negli occhi, Luca Bizzarri ha proposto un’alternativa:

Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso.

Fabio Balsamo si è trovato d’accordo con il collega: “È una cosa stupenda”.

Bizzarri ha donato 50 mila euro all’associazione ABEO, che “lavora con i pediatri e con il Gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi”, Fabio Balsamo ha donato 50 mila euro all’As.It.O.I., Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, “una malattia rara delle ossa su cui c’è ancora tanto studio da fare e c’è bisogno di tanto supporto per chi ce l’ha”.

Streaming e puntate

Quando escono le ultime due puntate di Lol 3? Gli episodi conclusivi con proclamazione del vincitore saranno disponibili a partire da giovedì 16 marzo 2023.

L’intero format può essere visto in streaming su Amazon Prime Video dove sono già disponibili tutte le puntate.

Come potete vedere le puntate in streaming? Per vedere Lol 3 dovrai disporre di un abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime Video, al costo di 49,90 euro per un anno oppure 4,99 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni.