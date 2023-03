Lol 3 è arrivato su Prime Video lo scorso 9 marzo 2023, un po’ in sordina: come mai? Probabilmente per il cast “sottotono” rispetto alle precedenti due edizioni. Dove e quando si potranno vedere le ultime puntate in streaming?

Lol 3, quando escono le ultime puntate: come vederle in streaming

Lol 3 è disponibile dallo scorso 9 marzo in streaming su Amazon Prime Video. In questa stagione abbiamo trovato dieci comici formati da: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Herbert Ballerina, Marina Massironi, Cristiano Caccamo e Brenda Lodigiani.

Tra coloro che strappano più di una risata al pubblico troviamo sicuramente Nino Frassica ma anche Fabio Balsamo e Marina Massironi.

Quando escono le ultime due puntate di Lol 3? Gli episodi conclusivi con proclamazione del vincitore saranno disponibili a partire da giovedì 16 marzo 2023.

L’intero format può essere visto in streaming su Amazon Prime Video dove sono già disponibili le prime 4 puntate.

Come potete vedere le ultime puntate in streaming? Per vedere la seconda parte di Lol 3 dovrai disporre di un abbonamento alla piattaforma di Amazon Prime Video, al costo di 49,90 euro per un anno oppure 4,99 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni.