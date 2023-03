Perché Fedez non si è presentato alla conferenza stampa di Lol 3? Ecco cosa è successo

Oggi è stata presentata la nuova stagione di Lol 3 con una conferenza stampa che ha messo in evidenza un giallo: l’assenza di Fedez. Per quale motivo il conduttore dello show ha deciso di non presenziare all’evento con i giornalisti?

Perché Fedez non si è presentato alla conferenza stampa di Lol 3?

Al fianco del cast e della spalla di Fedez, il buon Frank Matano, c’era Serena Dandini. Nel corso della conferenza stampa non è stato svelato il motivo dell’assenza del rapper che non si è mostrato neppure tramite video o con un messaggio.

Federico Lucia, in queste settimane, ha preoccupato gli estimatori mostrandosi con una balbuzie nelle storie di Instagram mentre rispondeva ad un quesito di Selvaggia Lucarelli in merito alla beneficenza fatta con delle uova di Pasqua dalla sua associazione.

Sarà stato questo il motivo della sua defezione?

Il cast dello show

Dal 9 marzo partirà la terza edizione di Lol. Nel cast della nuova edizione ci saranno Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.