Chi è Valerio Pastore? Tutto sul nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso ha ritrovato l’amore? Tra le pagine del settimanale Chi, la cantante salentina è stata beccata al supermercato in compagna di Valerio Pastore, il suo nuovo fidanzato.

Ma chi è Valerio Pastore? Secondo la rivista di gossip si tratta di un tecnico del suono salernitano (nato a Eboli, ma vive a Olévano sul Tusciano) di 28 anni. La coppia è stata beccata insieme in un supermercato a Roma, vicino a casa di Alessandra Amoroso.

Successivamente Alessandra e Valerio sono stati fotografati dentro la macchina della cantante. Dopo il supermercato, infatti, c’è stata anche una fermata dal fruttivendolo per acquistare frutta e verdura.

Spazio, poi, per la paparazzata abbracciati per poi salire in auto e andare a casa di lei.

Gli estimatori di Alessandra Amoroso hanno preso con enorme gioia l’ufficializzazione del suo nuovo fidanzato.

Io potrei seriamente piangere vedendola felice

Alessandra è una delle persone più belle che abbia mai conosciuto e merita tutto il bene e l’amore di questo mondo❤️‍ pic.twitter.com/3YOS7fzgXG — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) May 10, 2023