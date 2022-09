Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Lei interviene

Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Dopo le segnalazioni degli amic* su Twitter, stamattina noi di Blog Tivvù abbiamo rilanciato per primi l’indiscrezione e il resto dei colleghi ci hanno seguite a ruota.

Per questo motivo, Alessandra Amoroso ha rotto il silenzio sulla questione smentendo la possibile relazione tra lei e Aiello: “E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”.



Nonostante le presunte dediche e gli avvistamenti (abbiamo anche realizzato un video riassuntivo su TikTok), a quanto pare tra Sandrina e Aiello ci sarebbe solamente una bella amicizia.

Ma in che senso non sapevate di Aiello e aleamo? È una cosa che si sa da non so quanti mesi, lui era pure a San Siro, compariva nelle sue storie l’estate, circolava pure un nome per la ship, ma aiuto, io convinta lo sapessero tutti, il cuscino-gate vi ha distratti

— Paola. (@Iperborea_) September 17, 2022