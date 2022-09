Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme. Da ore su Twitter è uscita fuori l’indiscrezione tra l’incredulità generale. Alcuni lo sapevano ma, la maggior parte degli internauti, era totalmente all’oscuro di questa nuova coppia.

Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme

Eppure foto e video si “sprecano” su internet così come il nome della “ship”: #Amoriello. Cosa ne pensate? Per noi è un grosso sì e speriamo anche in qualche collaborazione musicale da brividi.

Ecco alcune foto, video e tweet che parlano dell’argomento del momento.

visto che si parla tanto degli amoriello,mi sembra giusto ricordare quando il 13 Luglio,al concerto a Sansiro di Alessandra Amoroso,Aiello si è girato TUTTA la platea solo per riuscire a vederla meglio. pic.twitter.com/mrsJTHgaRw — soft.amoroso (@soft_amoroso) September 17, 2022

Visto che tutta la tl parla degli amoriello,mi sembra giusto pubblicare questo video di Alessandra Amoroso che si diverte al concerto di Aiello♡. pic.twitter.com/pJhme25lX2 — soft.amoroso (@soft_amoroso) September 17, 2022

Alessandra Amoroso e Aiello vorrebbero così tanto toccare le stelle insieme#amoriello pic.twitter.com/VEGJHSedHr — soft.amoroso (@soft_amoroso) September 17, 2022