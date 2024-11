Chi è Samuele Carrino, fidanzata e vita prima del “ragazzo dai pantaloni rosa”

“Il ragazzo dai pantaloni rosa” è un film potente e doloroso, diretto da Margherita Ferri, che racconta la storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo di soli 15 anni vittima di bullismo omofobo. Samuele Carrino è il giovane che lo interpreta: conosciamolo meglio per vedere se ha una fidanzata e cosa fa nella vita privata.

Andrea, soprannominato tristemente “il ragazzo dai pantaloni rosa” a causa di un capo scolorito per errore, ha subito scherni e atti di bullismo che lo hanno portato, nel 2012, a compiere un gesto estremo.

Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Alice nella Città, si distingue per il modo delicato e rispettoso con cui tratta un argomento complesso come il suicidio giovanile, dando voce alle difficoltà che Andrea ha vissuto, in parte narrate dalla sua prospettiva “dall’aldilà”.

Nonostante le sue intenzioni educative, il film ha suscitato reazioni contrastanti. Durante una proiezione, alcuni studenti hanno insultato il personaggio interpretato da Samuele Carrino, un gesto che ha scatenato indignazione e amarezza.

La scheda dell’attore

Samuele Carrino è nato a Gallipoli e della sua vita privata si conosce molto poco. Non sappiamo se ha una fidanzata, ma ha già una carriera di tutto rispetto con numerose serie TV e film all’attivo.