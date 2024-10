Colpo di scena al Grande Fratello: fidanzata di Temptation pronta a entrare nella Casa

Il mondo del gossip televisivo è in fermento: dopo la squalifica di Lino Giuliano, sembra che un’altra protagonista di Temptation Island 2024 sia pronta a fare il suo ingresso al Grande Fratello. Stiamo parlando di Federica Petagna, una delle fidanzate più discusse dell’ultima edizione del programma di Canale 5, il celebre show condotto da Filippo Bisciglia dedicato ai tradimenti e alle tentazioni.

Federica Petagna al Grande Fratello: cosa sappiamo dopo Temptation

Secondo quanto riportato Deianira Marzano, la redazione del Grande Fratello avrebbe già contattato Federica Petagna per un provino. La conferma è arrivata ieri sera, subito dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, quando Marzano ha rivelato attraverso le sue Instagram stories: “Federica di Temptation Island lunedì ha fatto il colloquio per il Grande Fratello. Lei è stata presa dalla redazione lunedì. 100% fonte certa”.

La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social, alimentando le speculazioni tra i fan dei due reality show. Anche Amedeo Venza, altro volto noto del gossip, ha confermato il rumor: “Comunque al Grande Fratello cercano una single che possa ribaltare le situazioni in casa. Federica il GF ti ha già contattata”.

Federica Petagna: l’ingresso al GF potrebbe stravolgere gli equilibri

Il possibile ingresso di Federica Petagna nella Casa più spiata d’Italia potrebbe rappresentare un vero colpo di scena. La sua esperienza a Temptation Island, caratterizzata da forti emozioni e momenti di tensione, l’ha resa un volto riconoscibile al grande pubblico, e ora il Grande Fratello potrebbe sfruttare la sua notorietà per creare dinamiche interessanti.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione del reality di Canale 5, e i fan restano in attesa di sapere se Federica farà davvero il suo ingresso nella Casa.