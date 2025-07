Denise e Marco di Temptation Island, come finirà il falò di confronto

L’appuntamento con Temptation Island si fa sempre più intenso e ricco di colpi di scena. Nelle prossime puntate ci saranno almeno due falò di confronto che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Uno è quello già attesissimo tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile (dopo il presunto tradimento), ma l’altro sarà il tanto discusso faccia a faccia tra Marco Raffaelli e Denise Rossi.

Denise sempre più vicina al single Flavio

Già dai primi giorni nel villaggio, Denise ha mostrato una certa sintonia con il tentatore Flavio Ubirti, tanto da lasciarsi andare ad alcune confessioni piuttosto forti:

“Con te sto benissimo. Hai delle qualità che vorrei nel mio uomo, ma Marco non le ha. Ho bisogno di qualcuno con cui parlare dei nostri problemi. Con Marco non riesco. Tu invece mi sorprendi, anche se hai solo 24 anni. Hai ciò che avrei voluto vedere in Marco.”

Un colpo al cuore per Marco, che guardando i video è apparso visibilmente ferito e deluso:

“Lei si sta innamorando di un altro, sta ritrovando il sorriso con lui. È facile, e io una ragazza facile non la voglio. Dice che sono sbagliato in tutto. Io sono cambiato, mi sono impegnato per lei. Ma così mi manda fuori di testa.”

Il falò anticipato tra Marco e Denise: la fine di un amore?

Dopo aver visto l’ennesimo video della fidanzata tra coccole e confidenze con Flavio, Marco ha perso la pazienza e ha chiesto un falò immediato. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’incontro tra i due davanti a Filippo Bisciglia non è andato bene:

“Durante il confronto, Marco e Denise si sono rinfacciati tutto. Lei lo ha accusato di non esserle mai stato vicino emotivamente, lui le ha rimproverato il suo avvicinamento a Flavio. Alla fine, hanno deciso di uscire separati.”

Anche i canali social ufficiali del programma hanno lasciato intendere che il clima sarà teso. In un video spoiler, si sente Marco dire:

“Ha fatto una cosa che non si sarebbe mai aspettata di fare? Complimenti. Non avrei mai creduto che arrivasse a questo punto. Non ci posso credere, davvero.”

Denise uscirà con Flavio?

La vera domanda ora è un’altra: Denise ha davvero voltato pagina con Flavio? I due sono apparsi sempre più vicini, e lei non ha mai nascosto di sentirsi capita dal giovane tentatore. Possibile che tra loro possa nascere qualcosa anche lontano dalle telecamere?

Per ora, quello che è certo è che la storia tra Marco e Denise è arrivata al capolinea, davanti a milioni di telespettatori. Restano da vedere gli sviluppi futuri e se Flavio sarà più di una semplice “tentazione”.