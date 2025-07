Sonia M e Alessio: spoiler sul falò di confronto finale

Fin dalla prima puntata di Temptation Island 2025, tutte le attenzioni si sono concentrate su una delle coppie più chiacchierate di questa edizione: quella formata dagli avvocati Alessio Loparco e Sonia Mattalia (qui per vedere le sue foto prima dei “ritocchini”). Lui, 39 anni, ha spiazzato tutti – compresa la sua fidanzata – con parole durissime: “Non penso di amarla. Forse le ho fatto la proposta di matrimonio per riconoscenza, perché mi ha aiutato con gli studi e con il lavoro”. Una dichiarazione che ha lasciato il pubblico (e Sonia) senza parole.

La reazione di Sonia è stata immediata: ha chiesto un falò di confronto, ma Alessio ha preferito rimandare, rifiutando più volte l’incontro. Poi, nella seconda puntata, è stato lui a cercare un faccia a faccia, ma stavolta è stata Sonia a dire no, probabilmente ancora troppo ferita per affrontarlo a mente fredda.

Durante la trasmissione, Filippo Bisciglia ha però anticipato che la loro storia all’interno del programma non si sarebbe conclusa lì, promettendo colpi di scena. E, secondo Dagospia, è esattamente quello che accadrà.

Il falò tra Alessio e Sonia: svolta inaspettata

Secondo le anticipazioni pubblicate dal celebre sito di gossip, la tanto attesa reunion tra i due avvocati avrà esiti totalmente inaspettati. Dopo aver rifiutato il confronto iniziale, Sonia accetterà di incontrare Alessio, forse sperando in un chiarimento o – come molti spettatori – in delle scuse sincere. Ma lo scenario sarebbe stato tutt’altro.

Scrive infatti Dagospia:

“Dopo aver rifiutato il falò nella scorsa puntata, questa volta la Sally Spectra del tavoliere deciderà di accettare l’incontro con il fidanzato che, già durante le prime ore nel villaggio, l’aveva umiliata sostenendo di averle fatto la proposta di matrimonio per gratitudine e aveva rincarato la dose aggiungendo di non essere sicuro di averla mai amata. Alla luce di queste parole e della seconda richiesta di falò per un chiarimento, tutti si aspettavano un Alessio pentito, pronto a tornare sui suoi passi. Ed è qui che arriva l’inaspettato colpo di scena. Dagospia è in grado di rivelarvi che Alessio deciderà di mollare Sonia M. sostenendo di ‘non aver detto nulla di grave’. Un epilogo che sa di vendetta dopo che lei non gli ha permesso di svaccanzare nel villaggio richiedendo il confronto poche ore dopo l’ingresso nel programma”.

È davvero finita?

Se tutto questo non fosse già abbastanza, Dagospia aggiunge anche un dettaglio che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola:

“Ma se vi dicessimo che non è finita qui? Il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia.”

Un’indiscrezione che lascia intendere che, nonostante il falò infuocato, i due potrebbero tornare in gioco e farci vivere altri momenti carichi di tensione (e forse chiarimenti).

Alessio tornerà nel villaggio dei fidanzati? O Sonia deciderà di chiudere definitivamente questo capitolo? Lo scopriremo solo seguendo le prossime puntate. Ma una cosa è certa: Temptation Island 2025 non delude mai in fatto di emozioni forti.