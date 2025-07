Ciro Petrone commenta la fuga di Antonio a Temptation Island 2025

Antonio ha riportato in scena uno dei momenti cult di Temptation Island: la fuga dal villaggio, resa celebre anni fa da Ciro Petrone. Durante la quinta puntata del reality, Antonio ha tentato di lasciare il villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua compagna Valentina… ma non per amore, bensì per affrontare il tentatore che, secondo lui, avrebbe esagerato.

Il motivo della fuga? Una battuta (calcistica) di troppo

A farlo infuriare è stata una proposta fatta dal tentatore Francesco, che ha invitato Valentina a vedere insieme una partita del Napoli:

“Facciamo una cosa: quando riparte il campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita, ti porto in tribuna Posillipo.”

Per Antonio, quella frase è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la tribuna Posillipo, a suo dire, non è all’altezza di un vero tifoso partenopeo. Da lì la decisione improvvisa di abbandonare il villaggio per “dirgliene quattro a quel cornuto del tentatore”, come ha urlato in diretta.

Una fuga poco epica

La scena, più che romantica o eroica, si è rivelata piuttosto comica: Antonio ha iniziato a correre verso l’uscita, ma è stato superato dal cameraman, ha perso il fiato dopo pochi metri, è scivolato sulla sabbia e, per finire, ha sbagliato strada. Insomma, un tentativo poco efficace e parecchio goffo.

Ciro Petrone commenta la fuga: “Antonio ci ha fatto morire”

A commentare l’accaduto ci ha pensato proprio Ciro Petrone, il “pioniere” delle fughe a Temptation Island, che in una diretta su TikTok ha detto:

“Antonio ci ha fatto morire. Però una cosa a suo favore la devo dire, perché è una cosa che non sapete. Là i concorrenti non sanno dov’è l’altro villaggio e ciò vuole dire che quando uno parte, parte e solo una volta che è partito non sa dove deve andare. Proprio com’è successo ieri.”

Un gesto impulsivo e senza direzione, insomma, che ha fatto sorridere molti telespettatori, ma che Ciro ha in parte giustificato.

Ciro contro il tentatore Francesco: “Se non ti piace, non farlo”

Nella stessa diretta, Ciro ha anche espresso un’opinione molto netta sul tentatore Francesco, accusandolo di essere poco credibile:

“Caro Francesco, da napoletano a napoletano: sei un pessimo attore. Te lo dico. Sai perché? Io accetto il ruolo dei tentatori e delle tentatrici però un po’ di dignità, un po’ di umanità e un po’ d’amor proprio. Fallo, ma fallo con una ragazza che ti piace! Se non ti piace non farlo. La gente pensa male.”

E poi ha aggiunto un retroscena: