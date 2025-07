Alessio e Sonia M sono tornati insieme? Lui viene fermato per strada e ha parlato (VIDEO)

Alessio e Sonia M di Temptation Island sono tornati insieme? Cos’è emerso.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia sono stati i protagonisti indiscussi delle prime puntate di Temptation Island 2025. La loro storia ha attirato subito l’attenzione del pubblico, non solo per la loro professione in comune (entrambi avvocati), ma soprattutto per i forti contrasti emersi fin da subito.

Durante il falò di confronto anticipato, trasmesso la scorsa settimana, è arrivata la rottura. Alessio ha lasciato Sonia e lo ha fatto con parole dure e confuse:

“Voglio uscire da solo. Non riesco più a vivere così. Lei ha interrotto un percorso che per me era importante. Forse, se fossi rimasto di più nel programma, avrei capito meglio cosa provo. Ma così… non lo so nemmeno io se l’ho mai amata davvero.”

Il dispiacere di Sonia: “L’amore non si cancella in pochi giorni”

Dal canto suo, Sonia, visibilmente scossa, ha provato a mantenere la calma, pur mostrando tutta la sua delusione:

“Mi dispiace vederlo così arrabbiato. Speravo in un confronto pacato, costruttivo. L’amore non si cancella in pochi giorni, Filippo…”

Una frase che aveva già lasciato intendere quanto i sentimenti per Alessio fossero ancora presenti, nonostante le divergenze.

Alessio e Sonia M sono tornati insieme?

Adesso, a distanza di un mese dalle registrazioni, torna a farsi strada una nuova domanda: Alessio e Sonia si sono riavvicinati?

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, che ha condiviso alcune segnalazioni ricevute da follower ben informati. Una di queste recita:

“I due avvocati sono tornati insieme e convivono di nuovo. Vivo nella loro stessa zona, e ho amici in comune. Per ora si tengono lontani dai riflettori, ma appena finisce la messa in onda del programma si faranno vedere insieme.”

Alessio fermato per strada, il video

In questi giorni, alcune fan hanno incontrato Alessio in spiaggia e gli hanno chiesto direttamente come fosse andata a finire con Sonia (trovi il video a inizio articolo). Lui non ha confermato nulla esplicitamente, ma ha lasciato intendere qualcosa:

“Nella vita si può sempre sistemare tutto. L’importante è che vi sto simpatico!”

Una risposta apparentemente vaga, ma che per molti è suonata come una conferma del riavvicinamento con Sonia.

Un finale (forse) a sorpresa

Se davvero Alessio e Sonia sono tornati insieme, non sarebbe poi così sorprendente. Le parole di Sonia durante il falò parlavano chiaro: i suoi sentimenti non erano finiti, e forse Alessio, con il tempo e lontano dalle telecamere, ha avuto modo di riflettere davvero.

Come andrà a finire? Per saperlo con certezza dovremo probabilmente aspettare l’ultima puntata o il classico aggiornamento post-programma. Ma una cosa è certa: questa coppia ha ancora molto da raccontare.