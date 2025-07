Tale e quale show 2025: la lista di tutti i provinati

Carlo Conti si prepara a tornare con la nuova edizione di Tale e Quale Show, che come da tradizione occuperà i venerdì sera di Rai1 nel prossimo autunno. Stavolta però c’è stato qualche piccolo ritardo rispetto agli anni precedenti: mentre di solito, in questo periodo, il cast è quasi del tutto definito, quest’anno il conduttore ha scelto di prendersela con un po’ più di calma. Impegni come Tim Summer Hits e Con il Cuore da Assisi, uniti ai primi ascolti dei brani candidati per il prossimo Festival di Sanremo, hanno fatto slittare un po’ tutto il meccanismo.

Nel frattempo, però, la sua squadra di autori non è rimasta a guardare. I provini sono già partiti, per ora in forma telematica, e nei prossimi giorni si passerà alla fase più concreta: l’ascolto dal vivo davanti a Carlo Conti, che come sempre avrà l’ultima parola sulla composizione del cast.

I provinati: Shaila Gatta, Jonathan e..

Secondo quanto rivelato da Affari Italiani, tra i nomi che si sono sottoposti ai provini ci sono volti noti al pubblico televisivo. C’è per esempio Jonathan, uno dei vincitori del Grande Fratello, che con Endemol (la casa di produzione sia del GF che di Tale e Quale) è ormai di casa. Sarebbero in corsa anche Denny Mendez, ex Miss Italia, la cantante Manuela Villa, l’attrice e showgirl Milena Miconi, la conduttrice Maria Monsè, il ballerino professionista Samuel Peron, e Shaila Gatta, già vista nel programma come ballerina e reduce anche lei dal reality più spiato d’Italia. Tra i provinati ci sarebbero anche Guenda Goria e Beppe Quintale, quest’ultimo reduce dall’Isola dei Famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@shaylinka)

Sul fronte della giuria invece sembra tutto confermato: Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio torneranno ai loro posti, affiancati – come ogni anno – da un quarto giurato ospite a rotazione.

La macchina si sta lentamente rimettendo in moto, e anche se bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di conoscere il cast ufficiale, l’attesa tra i fan cresce. I prossimi giorni saranno decisivi: sarà lo stesso Carlo Conti, come di consueto, ad annunciare i nomi selezionati attraverso i suoi social.