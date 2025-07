Lino e Perla svelano a Corona cosa gli dicevano gli autori di Temptation Island: gli audio pubblicati

Lino e Perla svelano a Corona i retroscena di Temptation Island: andiamo a scoprirlo.

Nel nuovo episodio di “Falsissimo”, il podcast firmato Fabrizio Corona, sono stati resi pubblici alcuni audio vocali privati inviati da Perla Vatiero e Lino Giuliano, protagonisti delle ultime edizioni di Temptation Island (qui per gli spoiler di questa edizione). I due ex partecipanti hanno raccontato in maniera molto diretta cosa accade davvero dietro le quinte del programma, svelando retroscena sugli autori e sul loro comportamento all’interno del villaggio.

Perla: “Gli autori ti buttano giù psicologicamente”

Nel suo vocale, Perla spiega come spesso le parole degli autori non fossero neutre, anzi, in momenti di fragilità avrebbero alimentato le insicurezze:

“Una cosa scontata è che loro (gli autori, ndr) non ti vengono certo a dire il tuo fidanzato piange per te, loro ti vengono a dire al tuo fidanzato non frega niente. Quindi in un momento di debolezza a livello psicologico ti dà forza per spingere ancora di più su quello che stai facendo.”

Lino: “Mi hanno detto di divertirmi”. E su Maika…

Più diretto e critico invece Lino Giuliano, che ha definito Temptation Island “un po’ trash”. Secondo quanto riportato nel vocale, prima dell’ingresso gli autori gli avrebbero suggerito:

“Divertiti.”

Un consiglio che, a giudicare dai fatti, Lino ha preso fin troppo alla lettera, lasciandosi andare con la tentatrice Maika Randazzo. Ma su questa frequentazione, Fabrizio Corona non ha dubbi:

“A Maika non piaceva Lino, le faceva schifo, ci stava solo per fare hype.”

Maika: “Non mi sono mai innamorata”

Anche Maika ha parlato con Corona, ammettendo apertamente che il suo ruolo era puramente televisivo: “Lino puntava molto sulla simpatia e così mi sono detta ‘va beh, vediamo di che si tratta’. Ovviamente non ho perso la testa, non mi sono innamorata, non pensavo a un fidanzamento. Rientrava nel mio ruolo al 90%.”

Ma secondo Lino, tra loro ci sarebbe stato ben più di un semplice flirt televisivo: “Io e Maika siamo stati un mesetto insieme e poi l’ho lasciata perché poi è arrivato il divertimento e le serate. Ho i messaggi, sia che dimostrano che fra me e lei c’è stato un rapporto fisico, sia di quando l’ho lasciata e lei mi ha risposto che era dispiaciuta perché ci teneva a me.”

Il ritorno di fiamma con Alessia Pascarella

Dopo la fine del flirt con Maika – e svanita la speranza di entrare al Grande Fratello – Lino ha deciso di tornare con la sua ex fidanzata Alessia Pascarella, chiudendo (forse) questo capitolo turbolento della sua estate.