Chi è Ludovica Frasca, tutto sull’ex Velina di Striscia: carriera e vita privata

Nata a Napoli il 5 novembre 1992, Ludovica Frasca cresce in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, grazie alla madre, ex conduttrice televisiva. Questo ambiente la avvicina presto all’arte e alla televisione, facendola esordire nel 2012 a Miss Italia, rappresentando la Campania. Nel 2013 approda a Striscia la Notizia come velina mora, ruolo che mantiene fino al 2017 al fianco di Irene Cioni. Ora è una concorrente de La Talpa.

Ludovica Frasca, carriera

Nel 2016 Ludovica è co-conduttrice di alcune puntate di Paperissima Sprint, e tra il 2017 e il 2018 affianca Simone Rugiati in Street Food Battle. Nel 2020 partecipa al videoclip del brano Che poi di Carl Brave. Sempre nel 2020 recita nella serie Svegliati amore mio, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, mentre nel 2021 è nel cast de La Fuggitiva, diretta da Carlo Carlei.

Ludovica debutta al cinema nel 2022 con il film d’azione Deep Six, diretto da Scott Windhauser, e nel 2023 recita nella pellicola natalizia Athena Saves Christmas, diretta da Josh Webber.

Vita privata e passioni

Oltre al mondo dello spettacolo, Ludovica coltiva l’amore per la cucina, la danza e il pianoforte. È anche appassionata di scioglilingua in inglese, come dimostrato durante un’intervista a Le Iene con il celebre “Peter Piper”.