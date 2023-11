Chi è l’influencer più ricco d’Italia? La classifica: Chiara Ferragni batte tutti, i guadagni

Quanto guadagnano gli influencer italiani? Il quotidiano La Stampa ha realizzato un articolo nel quale indaga sui guadagni di chi lavora essenzialmente attraverso i social, stabilendo una classifica e svelando numeri, spesso stellari, legati alle entrate per ogni singolo post.

Quanto guadagnano gli influencer in Italia? Tutti i numeri

Quando si parla degli influencer e dei loro guadagni, si fa riferimento ad un mercato di circa 308 milioni di euro. L’influencer non lavora in solitaria, ma attorno a lui ruotano diverse figure professionali tra collaboratori, videomaker e consulenti.

Restando alla nicchia italiana, l’influencer più ricca è Chiara Ferragni, che per un singolo post pubblicato su Instagram guadagna fino a 72mila euro. Alle sue spalle c’è il Tiktoker Khaby Lame che incassa 70mila euro a post, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Gianluca Vacchi al quale entrano 69.500 euro per ogni post sponsorizzato.

Nella classifica c’è spazio anche per Fedez che con i suoi 14 milioni di follower guadagna circa 43.60 euro a post. Tra gli altri segnaliamo poi Mariano Di Vaio con un guadagno medio di 20mila a post sponsorizzato e Giulia De Lellis ferma a 16mila euro a post.

Occorre però tenere conto che non si tratta di numeri statici in quanto dipende sempre del tempismo e del contenuto. Bisogna poi tener conto che dietro ad ogni post/story c’è sempre uno studio da parte di uno staff di professionisti che deve tenere costantemente conto anche dei cambi repentini degli algoritmi e lavorare in base ad essi.