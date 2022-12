Patrizia Rossetti è molto legata ai genitori. Purtroppo mamma Gina è morta nel 2010 mentre suo padre la sostiene moltissimo anche in questa sua nuova esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 7 che l’ha vista vivere numerosi alti e bassi.

Chi è il padre di Patrizia Rossetti? Racconto shock quando aveva 19 anni

Il padre di Patrizia Rossetti lavorava come parrucchiere e, proprio la regina delle televendite in TV, nel corso di Pechino Express (programma che ha vinto insieme a Maria Teresa Ruta) ha raccontato un particolare episodio che la riguarda e lo vede protagonista in difesa della figlia:

Prima di fare tv, ho fatto la segretaria personale di un titolare toscano di import export, caro amico di mio padre. Avevo 19 anni e, quest’uomo di un metro e ottanta, mi mise le mani addosso. Da buona toscanaccia, ho alzato il ginocchio, gli ho dato un colpo nelle palle e sono scappata a casa. Sono andata sotto il negozio di mio padre che faceva il parrucchiere. Aveva un rasoio in mano, voleva partire e dargli una rasoiata nella gola. ‘No guarda, ho risolto io’, gli ho detto.

I genitori di Patrizia Rossetti hanno deciso di vivere ad Empoli (dove si sono trasferiti quando lei aveva appena 3 anni), lontani dalla figlia fisicamente ma sempre molto presenti nella sua vita.

Quando è morta sua madre, Patrizia aveva raccontato il suo dolore ospite di Verissimo:

Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte. Sono andata via al mattino, dando il turno al mio papà… Mi ha chiesto: ‘Ma che giorno è oggi?’ Io le ho detto che era sabato, e dopo due ore non c’era più.