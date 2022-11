Che fine ha fatto Suor Cristina? La religiosa è diventata famosa nel 2014, dopo aver vinto The Voice Of Italy nella squadra di J-Ax, formando la perfetta squadra: “acqua santa e diavolo”.

Che fine ha fatto Suor Cristina?

Suor Cristina Scuccia oggi ha 34 anni e dal 2020 non partecipa più a programmi televisivi. Nata a Vittoria, in Sicilia, si appassiona fin da bambina alla musica.

Nel 2007 interpreta Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, nel musical dal titolo Il coraggio di amare. Nel 2009, la vocazione e l’inizio del percorso di postulato la portano a prendere i voti nel 2012. Due anni dopo, a sorpresa, si presenta ai casting di The Voice Of Italy.

Dopo essere entrata nel team di J-Ax vince anche l’intera edizione e firma un contratto per due progetti discografici con la Universal Music.

Nel 2014 pubblica l’album Sister Cristina seguito da Felice nel 2018, questo non edito dalla Major.

Cosa fa oggi

Dopo il trionfo a The Voice Of Italy, Suor Cristina partecipa ad altri due talent show: il primo, The World’s Best, in onda sulla CBS; il secondo, Ballando con le stelle, in onda su Rai 1.

A settembre del 2019 prende i voti perpetui. L’ultima apparizione televisiva risale al 2020 quando è ospita di Guess My Age condotto da Enrico Papi.

Dopo i voti perpetui, Suor Cristina ha deciso di abbandonare la musica per entrare in convento:

Per me cantare è sempre stato sinonimo di fede, ma alla fine ho scelto di unirmi a Dio e ho messo da parte la musica.