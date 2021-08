La nuova stagione di Pekin Express modifica un po’ il nome (prima era Pechino Express) e passa da Rai2 a Sky. Al timone dell’adventure game ritroveremo ancora Costantino Della Gherardesca e, tra le novità del cast, i colleghi di Blogo fanno due nomi interessanti.

Rita Rusic non è l’unico nome lanciato da TVBlog che svela anche una seconda potenziale concorrente:

Il riferimento è per Victoria Cabello che manca sostanzialmente dalla televisione dall’ormai lontano 2014 quando fu fra i giudici di X Factor, il programma musicale in onda su Sky Uno. Victoria poi, insieme a Diletta Leotta, ha condotto nella primavera del 2019 un programma evento trasmesso dall’emittente cinese “Hunan Tv” in occasione della visita del Governo cinese in Italia avvenuta in quel periodo. Per Victoria Cabello dunque, qualora andasse in porto la sua partecipazione a Pekin express, sarebbe un modo per tornare in televisione dopo molto tempo.